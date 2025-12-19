https://ria.ru/20251219/putin-2063271348.html
Проблема водоснабжения в Донбассе будет решена, заявил Путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
донбасс
владимир путин
россия
донбасс
россия
Новости
ru-RU
Проблема водоснабжения в Донбассе будет решена, заявил Путин
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Проблема водоснабжения Донбасса будет решена, когда территория за Славянском, где осуществляется основной водозабор, будет под контролем России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы знаете, откуда берется эта проблема: основной водозабор, система водоснабжения основная, находится за Славянском, на территории, которая, к сожалению, до сих пор контролируется противником. Она кардинально может быть решена в старой системе отсчета, когда эта территория будет находиться под контролем наших Вооруженных Сил", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.