Проблема водоснабжения в Донбассе будет решена, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Проблема водоснабжения Донбасса будет решена, когда территория за Славянском, где осуществляется основной водозабор, будет под контролем России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы знаете, откуда берется эта проблема: основной водозабор, система водоснабжения основная, находится за Славянском, на территории, которая, к сожалению, до сих пор контролируется противником. Она кардинально может быть решена в старой системе отсчета, когда эта территория будет находиться под контролем наших Вооруженных Сил", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.