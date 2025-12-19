Рейтинг@Mail.ru
3I/ATLAS ведет себя как комета из другой галактики, рассказал Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 19.12.2025 (обновлено: 15:27 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/putin-2063268890.html
3I/ATLAS ведет себя как комета из другой галактики, рассказал Путин
3I/ATLAS ведет себя как комета из другой галактики, рассказал Путин - РИА Новости, 19.12.2025
3I/ATLAS ведет себя как комета из другой галактики, рассказал Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что 3I/ATLAS - это комета и что российские ученые знают, что происходит. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:41:00+03:00
2025-12-19T15:27:00+03:00
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056152250_0:201:977:751_1920x0_80_0_0_940d7fd225bb91a9c4e72cd205ba726e.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063244657.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056152250_0:110:977:843_1920x0_80_0_0_5e7d9ee4a6bd4b997bc87df590b0bb68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
3I/ATLAS ведет себя как комета из другой галактики, рассказал Путин

Путин заявил, что 3I/ATLAS ведет себя не как комета из нашей галактики

© NASAИзображение объекта 3I/ATLAS
Изображение объекта 3I/ATLAS - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© NASA
Изображение объекта 3I/ATLAS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что 3I/ATLAS - это комета и что российские ученые знают, что происходит.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
"Это комета, наши ученые знают о том, что происходит. Причем это комета из другой галактики - поэтому она ведет себя не так, как кометы нашего галактического происхождения", - сказал Путин, отвечая на вопрос в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин не подмигнул в подтверждение существования инопланетян
Вчера, 14:03
 
РоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала