Путин по-татарски поздоровался с жителем Казани
Путин по-татарски поздоровался с жителем Казани - РИА Новости, 19.12.2025
Путин по-татарски поздоровался с жителем Казани
Президент России Владимир Путин по-татарски поздоровался с жителем Казани в ходе прямой линии.
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по-татарски поздоровался с жителем Казани в ходе прямой линии.
«
"А вот Казань - давайте. Что вы там, про ислам хотели что-то спросить?" - сказал глава государства, выбирая вопрос из зала.
Начиная диалог с представителем Казани, Путин поздоровался с ним по-татарски.
"Исәнмесез! ("Здравствуй!" - в переводе с татарского - ред.)", - поприветствовал собеседника президент.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.