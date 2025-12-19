Путин рассказал, что среди его преподавателей были участники ВОВ

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что среди его преподавателей, когда он учился в университете, были бывшие участники Великой Отечественной войны, к ним относились с огромным уважением.

"Когда я учился в университете, мне тоже преподавали бывшие участники Великой Отечественной войны, мы относились к ним с огромным уважением", - сказал российский президент в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.