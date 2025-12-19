Рейтинг@Mail.ru
14:36 19.12.2025 (обновлено: 15:25 19.12.2025)
Путин назвал Татарстан примером сосуществования людей разных религий
Президент РФ Владимир Путин назвал положительным пример Татарстана в сосуществовании людей разных национальностей и религий. РИА Новости, 19.12.2025
Путин назвал Татарстан примером сосуществования людей разных религий

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал положительным пример Татарстана в сосуществовании людей разных национальностей и религий.
"Исламский мир, он очень разный, также, как и христианский, мы с вами это хорошо знаем, но я уверен, что пример Татарстана, безусловно, является в высшей степени положительным. И многие мои коллеги из стран с преимущественно исламским населением обращают на это внимание и смотрят на тот опыт, который положительный опыт сосуществования людей разных национальностей, религий, который нам демонстрирует Татарстан", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Путин назвал Казань хорошим примером взаимодействия разных культур
22 июня, 13:38
 
