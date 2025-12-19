https://ria.ru/20251219/putin-2063266342.html
Путин заявил о положительной демографической тенденции в 25 регионах
Путин заявил о положительной демографической тенденции в 25 регионах - РИА Новости, 19.12.2025
Путин заявил о положительной демографической тенденции в 25 регионах
Положительная тенденция в демографии обозначилась в 25 регионах России, заявил президент РФ Владимир Путин.
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Положительная тенденция в демографии обозначилась в 25 регионах России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В 25 регионах Российской Федерации обозначилась положительная демографическая тенденция. Это говорит о том, что наши коллеги на местах, в регионах, если уделяют этому должное внимание, то многое получается, в том числе в такой непростой, но важной для страны сфере, как демография ", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным
", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.