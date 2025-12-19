Путин заявил о положительной демографической тенденции в 25 регионах

"В 25 регионах Российской Федерации обозначилась положительная демографическая тенденция. Это говорит о том, что наши коллеги на местах, в регионах, если уделяют этому должное внимание, то многое получается, в том числе в такой непростой, но важной для страны сфере, как демография ", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.