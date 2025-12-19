https://ria.ru/20251219/putin-2063266221.html
Путин рассказал о беседе с командиром штурмовой группы о Северске
Путин рассказал о беседе с командиром штурмовой группы о Северске - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал о беседе с командиром штурмовой группы о Северске
Командир штурмовой группы Наран Очир-Горяев в Кремле говорил о зверствах над мирными жителями со стороны ВСУ и заявил о готовности "идти дальше и добивать эту... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:35:00+03:00
2025-12-19T14:35:00+03:00
2025-12-19T14:35:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063259327_0:0:3630:2042_1920x0_80_0_0_fe1f26ad826dc46cf2eba8e0e31a857c.jpg
https://ria.ru/20251219/seversk-2063253450.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063259327_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_a5bebfd74dfc7d41a8f054bc1e525d40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, итоги года с владимиром путиным — 2025
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин рассказал о беседе с командиром штурмовой группы о Северске
Путин рассказал о беседе с командиром штурмовиков о зверствах ВСУ в Северске