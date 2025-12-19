https://ria.ru/20251219/putin-2063264797.html
Путин призвал повысить рождаемость в России
Путин призвал повысить рождаемость в России
Путин о целях рождаемости в России
России нужно добиться рождаемости хотя бы в 2 ребенка на женщину, сказал Путин.
При этом он подчеркнул, что с появлением детей семья не должна чувствовать снижения достатка.
Путин: РФ нужно добиться коэффициента рождаемости хотя бы в 2 ребенка на женщину