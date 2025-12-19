https://ria.ru/20251219/putin-2063264570.html
Путин заявил о постоянных контактах между МИД России и Китая
Путин заявил о постоянных контактах между МИД России и Китая - РИА Новости, 19.12.2025
Путин заявил о постоянных контактах между МИД России и Китая
Министерства иностранных дел России и Китая находятся в постоянном контакте и координируют подходы по ключевым вопросам мировой повестки дня, заявил президент... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:30:00+03:00
2025-12-19T14:30:00+03:00
2025-12-19T14:37:00+03:00
россия
китай
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид кнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063259240_0:133:3405:2048_1920x0_80_0_0_c731ca095e7eaeeb2b575a99301464ab.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063263456.html
россия
китай
Путин заявил о постоянных контактах между МИД России и Китая
Путин: МИД России и КНР постоянно координируют подходы по мировой повестке дня