Путин заявил о постоянных контактах между МИД России и Китая - РИА Новости, 19.12.2025
14:30 19.12.2025 (обновлено: 14:37 19.12.2025)
Путин заявил о постоянных контактах между МИД России и Китая
Министерства иностранных дел России и Китая находятся в постоянном контакте и координируют подходы по ключевым вопросам мировой повестки дня, заявил президент... РИА Новости, 19.12.2025
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Министерства иностранных дел России и Китая находятся в постоянном контакте и координируют подходы по ключевым вопросам мировой повестки дня, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши министерства иностранных дел находятся в постоянном контакте и координируют между собой подходы по мировой повестке дня", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста китайского агентства Синьхуа в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Президент подчеркнул, что российско-китайские отношения носят устойчивый и доверительный характер. "Российско-китайские отношения являются существенным фактором стабильности в мире и на международной арене", - отметил глава государства.
