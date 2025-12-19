Рейтинг@Mail.ru
14:30 19.12.2025
Власти должны поработать над льготной ипотекой для семей, заявил Путин
Власти должны поработать над льготной ипотекой для семей, заявил Путин
Власти России должны еще поработать над льготной ипотекой для семей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
россия, итоги года с владимиром путиным — 2025, владимир путин, общество
Россия, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Владимир Путин, Общество
Власти должны поработать над льготной ипотекой для семей, заявил Путин

Путин: власти должны еще поработать над льготной ипотекой для семей

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Власти России должны еще поработать над льготной ипотекой для семей, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы в некоторых регионах ввели дополнительную поддержку, выделили пару лет назад 75 миллиардов рублей на поддержку в тех регионах, где рождаемость у нас требует особого внимания. Говорил о повышении статуса матери-героини. Поддержка, сохранение семейной ипотеки. Здесь тоже надо еще поработать с этой ипотекой под 6%", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Семьи с детьми с 1 января смогут получать налоговый вычет, заявил Путин
Россия Итоги года с Владимиром Путиным — 2025 Владимир Путин Общество
 
 
