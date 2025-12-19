https://ria.ru/20251219/putin-2063264460.html
Власти должны поработать над льготной ипотекой для семей, заявил Путин
Власти должны поработать над льготной ипотекой для семей, заявил Путин
Власти России должны еще поработать над льготной ипотекой для семей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
Путин: власти должны еще поработать над льготной ипотекой для семей