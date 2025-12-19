Рейтинг@Mail.ru
14:30 19.12.2025
С появлением ребенка достаток семьи не должен снижаться, заявил Путин
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Семья не должна чувствовать снижение уровня достатка после появления ребёнка, сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
"Семья не должна чувствовать снижения уровня достатка с появлением ребёнка", - сказал Путин.
Путин о целях рождаемости в России - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин призвал повысить рождаемость в России
Вчера, 14:31
 
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025Владимир ПутинОбщество
 
 
