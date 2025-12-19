https://ria.ru/20251219/putin-2063264341.html
С появлением ребенка достаток семьи не должен снижаться, заявил Путин
Семья не должна чувствовать снижение уровня достатка после появления ребёнка, сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. РИА Новости, 19.12.2025
