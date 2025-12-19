https://ria.ru/20251219/putin-2063264242.html
Путин отметил драматическую ситуацию с рождаемостью в мире
Президент России Владимир Путин отметил драматичную ситуацию с рождаемостью в некоторых государствах, в том числе в Японии и Южной Корее. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:29:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
япония, итоги года с владимиром путиным — 2025, южная корея, россия, владимир путин
