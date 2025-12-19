Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил драматическую ситуацию с рождаемостью в мире - РИА Новости, 19.12.2025
14:29 19.12.2025 (обновлено: 14:46 19.12.2025)
Путин отметил драматическую ситуацию с рождаемостью в мире
Президент России Владимир Путин отметил драматичную ситуацию с рождаемостью в некоторых государствах, в том числе в Японии и Южной Корее. РИА Новости, 19.12.2025
япония, итоги года с владимиром путиным — 2025, южная корея, россия, владимир путин
Япония, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Южная Корея, Россия, Владимир Путин
© AP Photo / Junji KurokawaПожилые люди на улице Токио, Япония
Пожилые люди на улице Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Junji Kurokawa
Пожилые люди на улице Токио, Япония. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил драматичную ситуацию с рождаемостью в некоторых государствах, в том числе в Японии и Южной Корее.
"Везде одно и то же. И в некоторых государствах ситуация складывается просто драматически. В Японии, например, это коэффициент рождаемости - 0,8%, в Южной Корее - вообще 0,7%. Коэффициент рождаемости средний, это что такое? Это количество детей на одну женщину в детородном возрасте", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Путин о целях рождаемости в России - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин призвал повысить рождаемость в России
ЯпонияИтоги года с Владимиром Путиным — 2025Южная КореяРоссияВладимир Путин
 
 
