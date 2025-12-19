https://ria.ru/20251219/putin-2063263984.html
Путин спросил, вкусные ли булочки в пекарне в Люберцах
Путин спросил, вкусные ли булочки в пекарне в Люберцах - РИА Новости, 19.12.2025
Путин спросил, вкусные ли булочки в пекарне в Люберцах
Президент РФ Владимир Путин поинтересовался, вкусные ли булочки в пекарне "Машенька" в Люберцах и в честь кого ее назвали. РИА Новости, 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поинтересовался, вкусные ли булочки в пекарне "Машенька" в Люберцах и в честь кого ее назвали.
"Денис Владимирович, это как раз ваша пекарня сзади, да? "Машенька". А в честь кого вы назвали пекарню? Таким ласковым словом - Машенька", - спросил Путин у владельца пекарни Дениса Максимова.
"(В честь - ред.) старшей дочери", - ответил Максимов.
Глава государства также поинтересовался вкусная ли выпечка в пекарне "Машенька".
"Вкусные булочки делаете, что у вас там?", - сказал Путин.
"Да, надеюсь, да, вкусные", - отметил Максимов.