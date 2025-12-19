Путин пообещал проработать вопрос выплаты за утраченное жилье в приграничье

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что вопрос о выплате за второе утраченное жилье в приграничных регионах РФ будет проработан.

Журналистка ГТРК "Белгород" Анна Рудченко отметила, что благодаря решению главы государства из федерального бюджета жители приграничья получают компенсацию за жилье, которое они потеряли из-за обстрелов ВСУ. Она подчеркнула, что ранее также выплачивалась компенсация и за второе утраченное жилье, сейчас же эту выплату отменили. Таким образом, журналистка попросила президента решить вопрос с компенсацией за второе утраченное жилье.

"Мы обязательно, обещаю вам, проработаем эти вопросы", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.