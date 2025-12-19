https://ria.ru/20251219/putin-2063263775.html
Путин пообещал проработать вопрос выплаты за утраченное жилье в приграничье
Президент России Владимир Путин сообщил, что вопрос о выплате за второе утраченное жилье в приграничных регионах РФ будет проработан.
2025-12-19T14:29:00+03:00
2025-12-19T14:29:00+03:00
2025-12-19T14:30:00+03:00
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что вопрос о выплате за второе утраченное жилье в приграничных регионах РФ будет проработан.
Журналистка ГТРК "Белгород" Анна Рудченко отметила, что благодаря решению главы государства из федерального бюджета жители приграничья получают компенсацию за жилье, которое они потеряли из-за обстрелов ВСУ. Она подчеркнула, что ранее также выплачивалась компенсация и за второе утраченное жилье, сейчас же эту выплату отменили. Таким образом, журналистка попросила президента решить вопрос с компенсацией за второе утраченное жилье.
"Мы обязательно, обещаю вам, проработаем эти вопросы", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.