14:28 19.12.2025 (обновлено: 14:32 19.12.2025)
Путин назвал отношения России и КНР фактором стабильности в мире
Путин назвал отношения России и КНР фактором стабильности в мире
Российско-китайские отношения являются существенным фактором стабильности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
россия, китай, владимир путин, в мире, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин назвал отношения России и КНР фактором стабильности в мире

Путин назвал отношения России и КНР существенным фактором стабильности в мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года". Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российско-китайские отношения являются существенным фактором стабильности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
"Российско-китайские отношения являются существенным фактором стабильности в мире. И на международной арене мы постоянно, наши министерства иностранных дел находятся в контакте и координируют между собой повестку дня", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин заявил о постоянных контактах между МИД России и Китая
