Путин назвал отношения России и КНР фактором стабильности в мире
Путин назвал отношения России и КНР фактором стабильности в мире - РИА Новости, 19.12.2025
Путин назвал отношения России и КНР фактором стабильности в мире
Российско-китайские отношения являются существенным фактором стабильности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
Путин назвал отношения России и КНР фактором стабильности в мире
Путин назвал отношения России и КНР существенным фактором стабильности в мире