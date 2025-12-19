https://ria.ru/20251219/putin-2063263286.html
Россия является крупнейшим торговым партнером Китая в Европе, заявил Путин
Россия является крупнейшим страновым торговым партнером Китая с товарооборотом в 240-250 миллиардов долларов среди европейских стран, заявил президент России... РИА Новости, 19.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
китай
европа
экономика
владимир путин
