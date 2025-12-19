Рейтинг@Mail.ru
Россия является крупнейшим торговым партнером Китая в Европе, заявил Путин
14:27 19.12.2025 (обновлено: 14:48 19.12.2025)
Россия является крупнейшим торговым партнером Китая в Европе, заявил Путин
Россия является крупнейшим страновым торговым партнером Китая с товарооборотом в 240-250 миллиардов долларов среди европейских стран, заявил президент России... РИА Новости, 19.12.2025
Россия является крупнейшим торговым партнером Китая в Европе, заявил Путин

Путин: товарооборот РФ и КНР составляет $250 млрд и является крупнейшим в Европе

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия является крупнейшим страновым торговым партнером Китая с товарооборотом в 240-250 миллиардов долларов среди европейских стран, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы уже приводили эти цифры. Китайская и российская статистики немного отличаются, но безусловная цифра - это где-то около 240-250 миллиардов долларов оборот. Да, это меньше, чем страны Евросоюза вместе взятые, но в страновом измерении сотрудничества... Россия находится на первом месте среди европейских стран", - сказал Путин в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Явные послания". СМИ заметили важную деталь на прямой линии Путина
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025РоссияКитайЕвропаЭкономикаВладимир Путин
 
 
