Россия продолжит развивать отношения с Китаем в перспективе, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия продолжит развивать отношения с Китаем в ближайшей и более отдаленной перспективе, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.