Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая в военной сфере
Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая в военной сфере - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая в военной сфере
Россия и Китай сотрудничают в военной области, регулярно проводят военные учения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:27:00+03:00
2025-12-19T14:27:00+03:00
2025-12-19T14:37:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
китай
владимир путин
россия
китай
итоги года с владимиром путиным — 2025, россия, китай, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Россия, Китай, Владимир Путин
Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая в военной сфере
