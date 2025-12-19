https://ria.ru/20251219/putin-2063261724.html
Путин заявил, что в вопросе урегулирования на Украине мяч на стороне Запада
Путин заявил, что в вопросе урегулирования на Украине мяч на стороне Запада
Мяч в вопросе украинского урегулирования на стороне западных оппонентов РФ, в первую очередь у главарей киевского режима и их западных спонсоров, заявил... РИА Новости, 19.12.2025
россия
украина
Путин: в вопросе урегулирования на Украине мяч на стороне западных оппонентов