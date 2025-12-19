https://ria.ru/20251219/putin-2063261151.html
Путин рассказал о развитии отношений между Россией и Китаем
Отношения России и Китая последовательно развиваются, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Отношения России и Китая последовательно развиваются, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Развитие наших российско-китайских отношений, они развиваются последовательно", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Мероприятие проходит в московском Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин
