Путин рассказал, как Россия стала наблюдателем в ОИС

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия стала наблюдателем в Организации исламского сотрудничества (ОИС) по его инициативе.
"Россия является там (в Организации исламского сотрудничества - ред.) наблюдателем. Кстати, я был инициатором того, чтобы Россия была наблюдателем. Я обратился к коллегам, чтобы Россия стала наблюдателем Организации исламского сотрудничества. И, вы знаете, с огромным удовольствием это было сделано нашими друзьями и коллегами - представителями исламских стран", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.