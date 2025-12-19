Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, как Россия стала наблюдателем в ОИС - РИА Новости, 19.12.2025
14:23 19.12.2025 (обновлено: 14:36 19.12.2025)
Путин рассказал, как Россия стала наблюдателем в ОИС
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия стала наблюдателем в Организации исламского сотрудничества (ОИС) по его инициативе. РИА Новости, 19.12.2025
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, организация исламского сотрудничества
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Организация исламского сотрудничества
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЖурналисты во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве
Журналисты во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Журналисты во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия стала наблюдателем в Организации исламского сотрудничества (ОИС) по его инициативе.
"Россия является там (в Организации исламского сотрудничества - ред.) наблюдателем. Кстати, я был инициатором того, чтобы Россия была наблюдателем. Я обратился к коллегам, чтобы Россия стала наблюдателем Организации исламского сотрудничества. И, вы знаете, с огромным удовольствием это было сделано нашими друзьями и коллегами - представителями исламских стран", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Власти России будут поддерживать все традиционные религии, заявил Путин
