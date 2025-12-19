https://ria.ru/20251219/putin-2063260166.html
Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях
Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях - РИА Новости, 19.12.2025
Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продумать увеличение количества часов, которое ребенок проводит в яслях и детском саду. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:23:00+03:00
2025-12-19T14:23:00+03:00
2025-12-19T15:30:00+03:00
общество
владимир путин
россия
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063263962_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ee605ed3ce7f9706bfec9f457393cf02.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063254236.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063263962_230:0:1670:1080_1920x0_80_0_0_e4de058fb957e6ff990527f13698bf4e.jpg
Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях и детском саду
Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях и детском саду. Но это потребует, в свою очередь, увеличить количество педагогов и воспитателей.
2025-12-19T14:23
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Владимир Путин, Россия, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях
Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях и детсаду
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продумать увеличение количества часов, которое ребенок проводит в яслях и детском саду.
"А вторая (часть вопроса - ред.), она тоже вроде бы как простая, требует дополнительного внимания и, конечно, расходов, связанных с тем, что надо бы увеличивать количество часов, когда ребенок находится в детском саду или в яслях. Это, условно, не до 18 часов, а продлить этот срок пребывания", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.