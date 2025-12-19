Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях
14:23 19.12.2025
Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях
Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях - РИА Новости, 19.12.2025
Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продумать увеличение количества часов, которое ребенок проводит в яслях и детском саду. РИА Новости, 19.12.2025
2025
Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях и детском саду
Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях и детском саду. Но это потребует, в свою очередь, увеличить количество педагогов и воспитателей.
Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях

Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях и детсаду

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продумать увеличение количества часов, которое ребенок проводит в яслях и детском саду.
"А вторая (часть вопроса - ред.), она тоже вроде бы как простая, требует дополнительного внимания и, конечно, расходов, связанных с тем, что надо бы увеличивать количество часов, когда ребенок находится в детском саду или в яслях. Это, условно, не до 18 часов, а продлить этот срок пребывания", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
