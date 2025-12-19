https://ria.ru/20251219/putin-2063259127.html
Власти России будут поддерживать все традиционные религии, заявил Путин
Власти России будут поддерживать все традиционные религии, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Власти России будут поддерживать все традиционные религии, заявил Путин
Власти России будут и дальше поддерживать все традиционные религии в стране, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:22:00+03:00
2025-12-19T14:22:00+03:00
2025-12-19T14:26:00+03:00
россия
общество
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063233269_291:669:2742:2048_1920x0_80_0_0_27917ad409c8408346ccaca1e538db47.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063254970.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063233269_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_07926a063c9a62621d3693b0cc0eb206.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Общество, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Власти России будут поддерживать все традиционные религии, заявил Путин
Путин: власти России будут поддерживать все традиционные религии