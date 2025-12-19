https://ria.ru/20251219/putin-2063258873.html
Путин прокомментировал вопрос пособий по уходу за ребенком до трех лет
Путин прокомментировал вопрос пособий по уходу за ребенком до трех лет - РИА Новости, 19.12.2025
Путин прокомментировал вопрос пособий по уходу за ребенком до трех лет
Президент России Владимир Путин назвал продление выплаты пособий по уходу за ребенком до трех лет вопросом только бюджетных ограничений. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:21:00+03:00
2025-12-19T14:21:00+03:00
2025-12-19T15:29:00+03:00
общество
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063274210_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ef46b0f03393eb9837faa5cb140bf732.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063264460.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063274210_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_6a1ce53faac5b6793a8e2f3709a05b31.jpg
Путин о справедливости принципа начисления детских пособий
Многодетная мать Гульнара Баязитова из Тюменской области ставит вопрос о справедливости принципа начисления детских пособий
2025-12-19T14:21
true
PT1M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, итоги года с владимиром путиным — 2025, россия, владимир путин
Общество, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Россия, Владимир Путин
Путин прокомментировал вопрос пособий по уходу за ребенком до трех лет
Путин назвал выплаты пособий по уходу за детьми вопросом бюджетных ограничений
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал продление выплаты пособий по уходу за ребенком до трех лет вопросом только бюджетных ограничений.
"Обращение правильное и постановка вопроса правильная. До 1,5 лет выплачиваются пособия, а с 1,5 до трех лет - нет. Надо прямо и по-честному сказать - вопрос только в бюджетных ограничениях. Вот и все. Никаких других оправданий этому нет", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.