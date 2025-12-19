Путин прокомментировал вопрос пособий по уходу за ребенком до трех лет

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал продление выплаты пособий по уходу за ребенком до трех лет вопросом только бюджетных ограничений.

"Обращение правильное и постановка вопроса правильная. До 1,5 лет выплачиваются пособия, а с 1,5 до трех лет - нет. Надо прямо и по-честному сказать - вопрос только в бюджетных ограничениях. Вот и все. Никаких других оправданий этому нет", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.