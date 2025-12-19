Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал вопрос пособий по уходу за ребенком до трех лет
14:21 19.12.2025 (обновлено: 15:29 19.12.2025)
Путин прокомментировал вопрос пособий по уходу за ребенком до трех лет
Президент России Владимир Путин назвал продление выплаты пособий по уходу за ребенком до трех лет вопросом только бюджетных ограничений. РИА Новости, 19.12.2025
Путин прокомментировал вопрос пособий по уходу за ребенком до трех лет

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал продление выплаты пособий по уходу за ребенком до трех лет вопросом только бюджетных ограничений.
"Обращение правильное и постановка вопроса правильная. До 1,5 лет выплачиваются пособия, а с 1,5 до трех лет - нет. Надо прямо и по-честному сказать - вопрос только в бюджетных ограничениях. Вот и все. Никаких других оправданий этому нет", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Власти должны поработать над льготной ипотекой для семей, заявил Путин
Общество Итоги года с Владимиром Путиным — 2025 Россия Владимир Путин
 
 
