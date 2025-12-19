Рейтинг@Mail.ru
14:19 19.12.2025 (обновлено: 14:23 19.12.2025)
Нужно решать вопрос создания ясельных групп, заявил Путин
Нужно решать вопрос создания ясельных групп, заявил Путин

Путин: вопрос создания ясельных групп нужно решать при реновации детских садов

Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вопрос создания ясельных групп нужно решать при реновации детских садов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Когда решаются вопросы по реновации детских садов, конечно, наверное, было бы правильно сразу же решать вопрос о том, чтобы создавать ясельные группы", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
