https://ria.ru/20251219/putin-2063254970.html
Путин уже два часа отвечает на вопросы на прямой линии
Путин уже два часа отвечает на вопросы на прямой линии - РИА Новости, 19.12.2025
Путин уже два часа отвечает на вопросы на прямой линии
Президент России Владимир Путин уже два часа отвечает на вопросы в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:16:00+03:00
2025-12-19T14:16:00+03:00
2025-12-19T14:16:00+03:00
россия
москва
украина
владимир путин
нато
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063245754_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_a952bdcd1a9a4ee3860b74080ffeabdc.jpg
https://ria.ru/20251219/smi-2063170575.html
россия
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063245754_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_77518c4ca1044044aae56a448ed5d64c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, украина, владимир путин, нато, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, НАТО, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин уже два часа отвечает на вопросы на прямой линии
РИА Новости: Путин за два часа прямой линии ответил на 27 вопросов
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже два часа отвечает на вопросы в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, передает корреспондент РИА Новости.
Путин
в пятницу проводит итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Глава государства в прямом эфире подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы журналистов и обращения россиян.
За два часа Путин ответил на 27 вопросов.
Некоторые вопросы журналистов касались внешней политики. Путин рассказал о российско-американском диалоге в контексте украинского урегулирования. РФ
не считает себя ответственным за гибель людей, не Москва
начала эту войну, напомнил президент. Путин подчеркнул, что Россия готова на переговоры и завершение конфликта на Украине
мирными средствами, и добавил, что мяч в вопросе урегулирования на стороне западных оппонентов России, в первую очередь у главаря киевского режима и его западных спонсоров.
Также президент России высказался о вопросах расширения НАТО
, напомнив, что Россию несколько раз обманули с нерасширением альянса на Восток
. Путин также заявил, что движение военной инфраструктуры НАТО к границам России вызывает законную озабоченность.
Кроме того, обсуждались вопросы поддержки семей и участников СВО. Президент заявил, что возьмет под дополнительный контроль ситуацию с выплатами семьям участников СВО. Он сообщил, что поиск пропавших без вести бойцов на СВО остается острым вопросом, при этом отметил, что количество бойцов, которые были в розыске, после внедрения новых механизмов поиска сократилось.
Помимо этого, у президента спросили о ситуации с телефонным мошенничеством. Глава государства, отвечая на этот вопрос, обратился к россиянам. "Как только начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе - сразу же кладите трубку", - сказал Путин.