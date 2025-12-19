Рейтинг@Mail.ru
Путин уже два часа отвечает на вопросы на прямой линии - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/putin-2063254970.html
Путин уже два часа отвечает на вопросы на прямой линии
Путин уже два часа отвечает на вопросы на прямой линии - РИА Новости, 19.12.2025
Путин уже два часа отвечает на вопросы на прямой линии
Президент России Владимир Путин уже два часа отвечает на вопросы в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:16:00+03:00
2025-12-19T14:16:00+03:00
россия
москва
украина
владимир путин
нато
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063245754_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_a952bdcd1a9a4ee3860b74080ffeabdc.jpg
https://ria.ru/20251219/smi-2063170575.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063245754_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_77518c4ca1044044aae56a448ed5d64c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, украина, владимир путин, нато, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, НАТО, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин уже два часа отвечает на вопросы на прямой линии

РИА Новости: Путин за два часа прямой линии ответил на 27 вопросов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже два часа отвечает на вопросы в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в пятницу проводит итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Глава государства в прямом эфире подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы журналистов и обращения россиян.
За два часа Путин ответил на 27 вопросов.
Некоторые вопросы журналистов касались внешней политики. Путин рассказал о российско-американском диалоге в контексте украинского урегулирования. РФ не считает себя ответственным за гибель людей, не Москва начала эту войну, напомнил президент. Путин подчеркнул, что Россия готова на переговоры и завершение конфликта на Украине мирными средствами, и добавил, что мяч в вопросе урегулирования на стороне западных оппонентов России, в первую очередь у главаря киевского режима и его западных спонсоров.
Также президент России высказался о вопросах расширения НАТО, напомнив, что Россию несколько раз обманули с нерасширением альянса на Восток. Путин также заявил, что движение военной инфраструктуры НАТО к границам России вызывает законную озабоченность.
Кроме того, обсуждались вопросы поддержки семей и участников СВО. Президент заявил, что возьмет под дополнительный контроль ситуацию с выплатами семьям участников СВО. Он сообщил, что поиск пропавших без вести бойцов на СВО остается острым вопросом, при этом отметил, что количество бойцов, которые были в розыске, после внедрения новых механизмов поиска сократилось.
Помимо этого, у президента спросили о ситуации с телефонным мошенничеством. Глава государства, отвечая на этот вопрос, обратился к россиянам. "Как только начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе - сразу же кладите трубку", - сказал Путин.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Мировые СМИ транслируют прямую линию с Путиным
Вчера, 12:15
 
РоссияМоскваУкраинаВладимир ПутинНАТОИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала