Путин уже два часа отвечает на вопросы на прямой линии

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже два часа отвечает на вопросы в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, передает корреспондент РИА Новости.

Путин в пятницу проводит итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Глава государства в прямом эфире подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы журналистов и обращения россиян.

За два часа Путин ответил на 27 вопросов.

Некоторые вопросы журналистов касались внешней политики. Путин рассказал о российско-американском диалоге в контексте украинского урегулирования. РФ не считает себя ответственным за гибель людей, не Москва начала эту войну, напомнил президент. Путин подчеркнул, что Россия готова на переговоры и завершение конфликта на Украине мирными средствами, и добавил, что мяч в вопросе урегулирования на стороне западных оппонентов России, в первую очередь у главаря киевского режима и его западных спонсоров.

Также президент России высказался о вопросах расширения НАТО , напомнив, что Россию несколько раз обманули с нерасширением альянса на Восток . Путин также заявил, что движение военной инфраструктуры НАТО к границам России вызывает законную озабоченность.

Кроме того, обсуждались вопросы поддержки семей и участников СВО. Президент заявил, что возьмет под дополнительный контроль ситуацию с выплатами семьям участников СВО. Он сообщил, что поиск пропавших без вести бойцов на СВО остается острым вопросом, при этом отметил, что количество бойцов, которые были в розыске, после внедрения новых механизмов поиска сократилось.