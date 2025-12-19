https://ria.ru/20251219/putin-2063254711.html
Путин раскритиковал снижение поддержки многодетных при повышении дохода
Путин раскритиковал снижение поддержки многодетных при повышении дохода - РИА Новости, 19.12.2025
Путин раскритиковал снижение поддержки многодетных при повышении дохода
Президент России Владимир Путин назвал ошибкой со стороны правительства снижение поддержки многодетных семей при повышении их трудового дохода. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:16:00+03:00
2025-12-19T14:16:00+03:00
2025-12-19T14:17:00+03:00
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063224362_0:250:3196:2048_1920x0_80_0_0_83b2fe6e586591630e88ef6f01e20a72.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063248290.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063224362_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_1f12fdf55c536f0623bbd31b47f92263.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, россия, общество
Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Россия, Общество
Путин раскритиковал снижение поддержки многодетных при повышении дохода
Путин назвал ошибкой снижение поддержки многодетных при повышении их дохода