Путин раскритиковал снижение поддержки многодетных при повышении дохода - РИА Новости, 19.12.2025
14:16 19.12.2025 (обновлено: 14:17 19.12.2025)
Путин раскритиковал снижение поддержки многодетных при повышении дохода
Путин раскритиковал снижение поддержки многодетных при повышении дохода
Путин раскритиковал снижение поддержки многодетных при повышении дохода

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ошибкой со стороны правительства снижение поддержки многодетных семей при повышении их трудового дохода.
"Вы сейчас сказали, что когда вы работаете, у вас трудовой доход увеличивается, а сразу сокращается поддержка со стороны государства. И вот те средства, которые вы получали, когда ваш трудовой доход был меньше, они сразу сокращаются. И получается, что бессмысленно работать. Это дестимулирует людей к трудовой деятельности. Но я считаю, что это ошибка со стороны правительства. я уверен, Минфин и все руководство правительства услышит то, что мы сейчас с вами говорим", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Путин назвал попытки получить доходы за счет многодетных семей аморальными
