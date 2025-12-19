Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о продлении выплат пособий на детей до трех лет - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 19.12.2025 (обновлено: 14:45 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/putin-2063254236.html
Путин рассказал о продлении выплат пособий на детей до трех лет
Путин рассказал о продлении выплат пособий на детей до трех лет - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал о продлении выплат пособий на детей до трех лет
Кабмину предстоит подумать, как продлить выплату пособия по уходу за ребенком до трех лет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:16:00+03:00
2025-12-19T14:45:00+03:00
общество
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063220620_0:73:3081:1806_1920x0_80_0_0_86603e188f09af0800e668ad59369f87.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063265304.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063220620_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_31ffd6ab378d9e7218866a121446f74a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин рассказал о продлении выплат пособий на детей до трех лет

Путин: кабмину предстоит проработать вопрос выплат пособий на детей до 3 лет

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Кабмину предстоит подумать, как продлить выплату пособия по уходу за ребенком до трех лет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Обращения правильные, и постановка вопроса правильная. До полутора лет выплачиваются пособия, а с полутора до трех - нет. Надо прямо и по-честному сказать: вопрос только в бюджетных ограничениях. Никаких других оправданий этому нет. Только в этом дело. И, конечно, правительство должно будет подумать, как в целом решать задачи подобного рода", - сказал Путин на соответствующий вопрос в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Рождение детей должно становиться модным, заявил Путин
Вчера, 14:32
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала