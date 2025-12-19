Путин рассказал, в каком случае государство должно помочь со счетами ЖКХ

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Поддержку нужно оказать семьям, которые тратят на ЖКХ больше 22% своего семейного дохода, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если расходы на коммунальные платежи, ЖКХ превышают 22% совокупного дохода семьи, в этом случае государство обязано оказать поддержку", - сказал он в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.