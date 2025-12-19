https://ria.ru/20251219/putin-2063251145.html
Путин напомнил, вокруг чего строится вся политика
Вокруг поддержки семей с детьми строится вся политика России, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией РИА Новости, 19.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
политика
россия
владимир путин
россия
итоги года с владимиром путиным — 2025, политика, россия, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин напомнил, вокруг чего строится вся политика
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вокруг поддержки семей с детьми строится вся политика России, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией
"Что касается поддержки семей с детьми, вокруг этого вообще у нас строится вся политика. Я прошу и региональные власти, коллег в регионах об этом всегда помнить", - сказал Путин.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.