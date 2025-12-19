Путин напомнил, вокруг чего строится вся политика

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вокруг поддержки семей с детьми строится вся политика России, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией

"Что касается поддержки семей с детьми, вокруг этого вообще у нас строится вся политика. Я прошу и региональные власти, коллег в регионах об этом всегда помнить", - сказал Путин.