Россия не требует от европейских стран ничего необычного, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
14:10 19.12.2025 (обновлено: 14:21 19.12.2025)
Россия не требует от европейских стран ничего необычного, заявил Путин
Россия не требует от европейских стран ничего необычного, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Россия не требует от европейских стран ничего необычного, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не требует от стран Европы ничего необычного и не говорит, какая страна, какой способ защиты выбирать. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:10:00+03:00
2025-12-19T14:21:00+03:00
европа
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
в мире
европа
россия
европа, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, в мире
Европа, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, В мире
Россия не требует от европейских стран ничего необычного, заявил Путин

Путин заявил, что Россия не говорит, какой стране какой способ защиты выбирать

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не требует от стран Европы ничего необычного и не говорит, какая страна, какой способ защиты выбирать.
«
"Мы ведь ничего не требуем необычного. Мы не говорим, что какая-то страна не имеет право выбирать способ своей защиты. Но это должен быть такой способ, который никому не угрожает, в том числе, и нам. Мы ничего не требуем того, что никогда раньше не звучало. Просто настаиваем на выполнении данных нам обещаний и обязательств, взятых на себя западными партнерами", - заявил российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
