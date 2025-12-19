Россия не требует от европейских стран ничего необычного, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не требует от стран Европы ничего необычного и не говорит, какая страна, какой способ защиты выбирать.
"Мы ведь ничего не требуем необычного. Мы не говорим, что какая-то страна не имеет право выбирать способ своей защиты. Но это должен быть такой способ, который никому не угрожает, в том числе, и нам. Мы ничего не требуем того, что никогда раньше не звучало. Просто настаиваем на выполнении данных нам обещаний и обязательств, взятых на себя западными партнерами", - заявил российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.