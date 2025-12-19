Россия не требует от европейских стран ничего необычного, заявил Путин

«

"Мы ведь ничего не требуем необычного. Мы не говорим, что какая-то страна не имеет право выбирать способ своей защиты. Но это должен быть такой способ, который никому не угрожает, в том числе, и нам. Мы ничего не требуем того, что никогда раньше не звучало. Просто настаиваем на выполнении данных нам обещаний и обязательств, взятых на себя западными партнерами", - заявил российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.