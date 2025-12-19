https://ria.ru/20251219/putin-2063248786.html
Путин о НАТО: Россию "надули", нужна надежная система безопасности в Европе
Путин о НАТО: Россию "надули", нужна надежная система безопасности в Европе - РИА Новости, 19.12.2025
Путин о НАТО: Россию "надули", нужна надежная система безопасности в Европе
Президент России Владимир Путин, говоря о НАТО, заявил, что Россию "надули", в Европе нужна надежная система безопасности. РИА Новости, 19.12.2025
