Путин прокомментировал действия Сербии на фоне санкций против NIS - РИА Новости, 19.12.2025
14:10 19.12.2025 (обновлено: 14:22 19.12.2025)
Путин прокомментировал действия Сербии на фоне санкций против NIS
Путин прокомментировал действия Сербии на фоне санкций против NIS
сербия
россия
итоги года с владимиром путиным — 2025
в мире
владимир путин
сербия, россия, итоги года с владимиром путиным — 2025, в мире, владимир путин
Сербия, Россия, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, В мире, Владимир Путин
Путин прокомментировал действия Сербии на фоне санкций против NIS

© Фото : NISОфис компании NIS в Белграде
Офис компании NIS в Белграде. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в ее экономику, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, исходим из того, что дружественное нам руководство Сербии будет иметь это в виду и будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в экономику страны", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Россия знает, что происходит с NIS в Сербии, заявил Путин
СербияРоссияИтоги года с Владимиром Путиным — 2025В миреВладимир Путин
 
 
