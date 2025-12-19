https://ria.ru/20251219/putin-2063248015.html
Путин прокомментировал действия Сербии на фоне санкций против NIS
Путин: РФ исходит из того, что Сербия будет исполнять свои обязательства
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в ее экономику, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, исходим из того, что дружественное нам руководство Сербии
будет иметь это в виду и будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в экономику страны", - сказал Путин
в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.