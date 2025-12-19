Санкционное давление на Россию продолжается, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Санкционное давление на РФ продолжается, в том числе на сотрудничество в нефтяной сфере с Сербией, заявил президент России Владимир Путин.
"К сожалению, несмотря на внешнее стремление наладить отношения, санкционное давление, а это часть политики с позиции силы, безусловно, продолжается. Это касается и нашей компании "Газпромнефть", которая является собственником вот этой компании "НИС" ("Нефтяная индустрия Сербии" - ред.). Это компания, в которую "Газпромнефть" вложила приличные средства, уже более 3 миллиардов долларов, и превратила это в современное, очень эффективное работающее предприятие. Это основной налогоплательщик в бюджет Сербии", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Мероприятие проходит в московском Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.