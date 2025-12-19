https://ria.ru/20251219/putin-2063247046.html
Путин назвал тему новой системы безопасности в Европе актуальной
Тема создания в Европе новой системы безопасности достаточно актуальна, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
Путин назвал тему новой системы безопасности в Европе достаточно актуальной