https://ria.ru/20251219/putin-2063246911.html
Путин прокомментировал движение инфраструктуры НАТО к границам России
Путин прокомментировал движение инфраструктуры НАТО к границам России - РИА Новости, 19.12.2025
Путин прокомментировал движение инфраструктуры НАТО к границам России
Перемещение объектов военной инфраструктуры НАТО к границам России вызывает законную озабоченность, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии,... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:08:00+03:00
2025-12-19T14:08:00+03:00
2025-12-19T14:11:00+03:00
россия
владимир путин
нато
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063245754_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_a952bdcd1a9a4ee3860b74080ffeabdc.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063245519.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063245754_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_77518c4ca1044044aae56a448ed5d64c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, нато, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, НАТО, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин прокомментировал движение инфраструктуры НАТО к границам России
Путин: движение военной инфраструктуры НАТО к границам РФ вызывает озабоченность