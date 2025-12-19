https://ria.ru/20251219/putin-2063246462.html
Путин попросил рассмотреть меры, чтобы льготы для семей не снижались
Путин попросил рассмотреть меры, чтобы льготы для семей не снижались
Путин попросил рассмотреть меры, чтобы льготы для семей не снижались
Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин рассмотреть меры для того, чтобы при росте доходов семьи льготы не снижались.
общество
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
Путин попросил рассмотреть меры, чтобы льготы для семей не снижались
Путин попросил рассмотреть меры о сохранении льгот при росте доходов семьи