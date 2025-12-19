Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил рассмотреть меры, чтобы льготы для семей не снижались - РИА Новости, 19.12.2025
14:07 19.12.2025 (обновлено: 14:55 19.12.2025)
Путин попросил рассмотреть меры, чтобы льготы для семей не снижались
Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин рассмотреть меры для того, чтобы при росте доходов семьи льготы не снижались. РИА Новости, 19.12.2025
Путин попросил рассмотреть меры, чтобы льготы для семей не снижались

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин рассмотреть меры для того, чтобы при росте доходов семьи льготы не снижались.
"Это известная тема, когда семья с детьми получает определенные льготы, поддержку, потом трудовые доходы возрастают, а государство сокращает те же льготы, которые предоставляло семье до сих пор. Но только вот при повышении трудовых доходов общий доход семьи с этими льготами не должен понижаться. Вот я еще раз возвращаюсь к этой теме и прошу правительство обратить на это самое пристальное внимание", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным.
Нынешних мер поддержки семьи недостаточно, заявил Путин
Общество Россия Владимир Путин Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
