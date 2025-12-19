Рейтинг@Mail.ru
Путин признался, что имел в виду под фразой "европейские подсвинки" - РИА Новости, 19.12.2025
14:06 19.12.2025 (обновлено: 16:03 19.12.2025)
Путин признался, что имел в виду под фразой "европейские подсвинки"
Владимир Путин заявил, что не имел в виду кого-то конкретного, когда говорил о "европейских подсвинках". РИА Новости, 19.12.2025
Путин признался, что, используя фразу "европейские подсвинки", говорил о неопределенной группе лиц
Путин признался, что имел в виду под фразой "европейские подсвинки"

Путин не имел в виду никого конкретного, используя фразу "европейские подсвинки"

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что не имел в виду кого-то конкретного, когда говорил о "европейских подсвинках".
"Что касается определения ("европейские подсвинки". — Прим. ред.), оно выскочило у меня <...> в процессе общения с военной аудиторией. <...> Я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю. Я имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы", — пояснил президент в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа под названием "Итоги года", объединяющая большую пресс-конференцию президента и прямую линию, началась сегодня в полдень. Задать вопрос можно по телефону 8-800-200-40-40, с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40, через чат-бот на национальной платформе MАХ, в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также на сайте moskva-putinu.ru. Обращения принимаются до конца передачи.
Способы защиты других стран не должны угрожать России, заявил Путин
© 2025 МИА «Россия сегодня»
