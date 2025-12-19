https://ria.ru/20251219/putin-2063245906.html
Путин признался, что имел в виду под фразой "европейские подсвинки"
Путин признался, что, используя фразу "европейские подсвинки", говорил о неопределенной группе лиц
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
