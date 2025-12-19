Рейтинг@Mail.ru
Путин указал на необходимость устранить первопричины конфликта на Украине - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 19.12.2025 (обновлено: 14:18 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/putin-2063245262.html
Путин указал на необходимость устранить первопричины конфликта на Украине
Путин указал на необходимость устранить первопричины конфликта на Украине - РИА Новости, 19.12.2025
Путин указал на необходимость устранить первопричины конфликта на Украине
"МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия должна добиться устранения первопричин конфликта на Украине, чтобы ничего подобного не повторялось, сообщил президент РФ... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:05:00+03:00
2025-12-19T14:18:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
в мире
украина
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063180703_0:0:6714:3777_1920x0_80_0_0_8dead1be795c67bcd19b8002d1c9797c.jpg
https://ria.ru/20251219/tramp-2063090209.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063179635_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_2b5f5aa0e10f0b270bd46184719e9bfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
итоги года с владимиром путиным — 2025, в мире, украина, владимир путин, россия
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, В мире, Украина, Владимир Путин, Россия
Путин указал на необходимость устранить первопричины конфликта на Украине

Путин: Россия должна добиться устранения первопричин конфликта на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
"МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия должна добиться устранения первопричин конфликта на Украине, чтобы ничего подобного не повторялось, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
"Нам нужно добиться устранения первопричин конфликта (на Украине – ред.), чтобы ничего подобного в будущем не повторялось, чтобы мир был долгосрочным, прочным и устойчивым", - сказал российский лидер.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Просто уничтожит": в Киеве запаниковали из-за слов Зеленского о Трампе
Вчера, 05:02
 
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025В миреУкраинаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала