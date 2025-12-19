https://ria.ru/20251219/putin-2063245262.html
Путин указал на необходимость устранить первопричины конфликта на Украине
Путин указал на необходимость устранить первопричины конфликта на Украине - РИА Новости, 19.12.2025
Путин указал на необходимость устранить первопричины конфликта на Украине
"МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия должна добиться устранения первопричин конфликта на Украине, чтобы ничего подобного не повторялось, сообщил президент РФ... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:05:00+03:00
2025-12-19T14:05:00+03:00
2025-12-19T14:18:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
в мире
украина
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063180703_0:0:6714:3777_1920x0_80_0_0_8dead1be795c67bcd19b8002d1c9797c.jpg
https://ria.ru/20251219/tramp-2063090209.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063179635_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_2b5f5aa0e10f0b270bd46184719e9bfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итоги года с владимиром путиным — 2025, в мире, украина, владимир путин, россия
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, В мире, Украина, Владимир Путин, Россия
Путин указал на необходимость устранить первопричины конфликта на Украине
Путин: Россия должна добиться устранения первопричин конфликта на Украине
"МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия должна добиться устранения первопричин конфликта на Украине, чтобы ничего подобного не повторялось, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
"Нам нужно добиться устранения первопричин конфликта (на Украине – ред.), чтобы ничего подобного в будущем не повторялось, чтобы мир был долгосрочным, прочным и устойчивым", - сказал российский лидер.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.