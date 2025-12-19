Рейтинг@Mail.ru
Способы защиты других стран не должны угрожать России, заявил Путин
14:04 19.12.2025 (обновлено: 14:34 19.12.2025)
Способы защиты других стран не должны угрожать России, заявил Путин
Способ, который другая держава выбирает для своей защиты, не должен угрожать безопасности России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Способы защиты других стран не должны угрожать России, заявил Путин

Путин: способы защиты других стран не должны угрожать безопасности России

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Способ, который другая держава выбирает для своей защиты, не должен угрожать безопасности России, заявил президент России Владимир Путин.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
"Мы не говорим, что какая-то страна не имеет права выбирать способ своей защиты, но это должен быть такой способ, который никому не угрожает, в том числе и нам", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин о НАТО: Россию "надули", нужна надежная система безопасности в Европе
Россия Владимир Путин Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
