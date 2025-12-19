https://ria.ru/20251219/putin-2063244903.html
У России было сотрудничество с НАТО, заявил Путин
У России было сотрудничество с НАТО, заявил Путин
У России было сотрудничество с НАТО, заявил Путин
Российский президент Владимир Путин заявил, что ранее у России было сотрудничество с НАТО, речь шла даже о членстве в альянсе, но там Москву не ждали. РИА Новости, 19.12.2025
У России было сотрудничество с НАТО, заявил Путин
Путин: когда-то речь шла о членстве РФ в НАТО, но там Москву не ждали