https://ria.ru/20251219/putin-2063244791.html
Россия хочет жить в мире и без военных конфликтов, заявил Путин
Россия хочет жить в мире и без военных конфликтов, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Россия хочет жить в мире и без военных конфликтов, заявил Путин
Россия хотела бы в 2026 году жить в условиях мира и без всяких военных конфликтов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:03:00+03:00
2025-12-19T14:03:00+03:00
2025-12-19T14:11:00+03:00
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063244288_0:225:3241:2048_1920x0_80_0_0_05207145c45a6f16519d04370ba6680c.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063246911.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063244288_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_bb8407c053d542884c2e17e5dba3547b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, в мире
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, В мире
Россия хочет жить в мире и без военных конфликтов, заявил Путин
Путин: Россия хотела бы в 2026 г жить в условиях мира и без военных конфликтов