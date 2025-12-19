https://ria.ru/20251219/putin-2063244495.html
Россию обманули с нерасширением НАТО на Восток, заявил Путин
Россию обманули с нерасширением НАТО на Восток, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Россию обманули с нерасширением НАТО на Восток, заявил Путин
Россию несколько раз обманули с нерасширением НАТО на восток, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
Путин: Россию несколько раз обманули с нерасширением НАТО на Восток