Путин пошутил, что отправит комету к Юпитеру
Путин пошутил, что отправит комету к Юпитеру - РИА Новости, 19.12.2025
Путин пошутил, что отправит комету к Юпитеру
Президент России Владимир Путин пошутил, что отправит к Юпитеру межзвездную комету 3I/ATLAS, которая в пятницу окажется на минимальном расстоянии своей... РИА Новости, 19.12.2025
"Это наше секретное оружие". Путин пошутил о загадочной комете
"Это наше секретное оружие, и мы будем применять его только в самом крайнем случае". Путин пошутил о загадочной комете 3I/ATLAS, которая приближается к Земле. И рассказал, что российские ученые о космическом теле знают, оно покинет солнечную систему в начале 2026 года.
Путин пошутил, что отправит комету к Юпитеру
Путин пошутил, что отправит комету 3I/ATLAS к Юпитеру