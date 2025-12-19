https://ria.ru/20251219/putin-2063241708.html
Говорить, что Россия отвергает мирный план, некорректно, заявил Путин
Говорить, что Россия отвергает мирный план, некорректно, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Говорить, что Россия отвергает мирный план, некорректно, заявил Путин
Нет никаких оснований говорить, что Россия отвергает мирный план, это некорректно, заявил президент РФ Владимир Путин.
2025-12-19T13:58:00+03:00
2025-12-19T13:58:00+03:00
2025-12-19T14:56:00+03:00
Говорить, что Россия отвергает мирный план, некорректно, заявил Путин
Путин: нет оснований говорить, что Россия отвергает мирный план по Украине
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Нет никаких оснований говорить, что Россия отвергает мирный план, это некорректно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.