Путин рассказал об уровне инфляции по итогам года

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Инфляция в РФ по итогам года будет меньше 6%, может - 5,6%, заявил президент России Владимир Путин.

"Она (инфляция - ред.) у нас в конце года, как я уже сказал, будет меньше 6% - 5,7%, 5,8%, может - 5,6% ", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.