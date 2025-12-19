https://ria.ru/20251219/putin-2063241475.html
Путин рассказал об уровне инфляции по итогам года
Путин рассказал об уровне инфляции по итогам года - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал об уровне инфляции по итогам года
Инфляция в РФ по итогам года будет меньше 6%, может - 5,6%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
Путин рассказал об уровне инфляции по итогам года
