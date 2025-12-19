https://ria.ru/20251219/putin-2063241065.html
Путин: Россия готова завершить конфликт на Украине мирными средствами
