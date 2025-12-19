Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия в Анкоридже практически согласилась с инициативами по Украине
13:56 19.12.2025 (обновлено: 14:55 19.12.2025)
Путин: Россия в Анкоридже практически согласилась с инициативами по Украине
Россия практически согласилась в Анкоридже с предложениями американского лидера Дональда Трампа по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
россия, мирный план сша по украине, украина, итоги года с владимиром путиным — 2025, дональд трамп, владимир путин, в мире
Россия, Мирный план США по Украине, Украина, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия практически согласилась в Анкоридже с предложениями американского лидера Дональда Трампа по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На встрече с президентом Трампом в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с предложениями президента Трампа (по Украине - ред.)", - сказал глава государства в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
РоссияМирный план США по УкраинеУкраинаИтоги года с Владимиром Путиным — 2025Дональд ТрампВладимир ПутинВ мире
 
 
