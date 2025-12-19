Путин рассказал, как связывался с командиром бригады, освободившим Северск

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что через военную связь из Кремля связывался с командиром военной бригады, который принимал участие во взятии Северска.

"Я подошел к телефону, снял телефон... И через военную связь нашел этого второго командира бригады прямо в пункте его боевого управления. Поговорил с ним, потом передал трубку командиру бригады, который находился у меня в кабинете", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.