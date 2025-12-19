https://ria.ru/20251219/putin-2063240445.html
Путин рассказал, как связывался с командиром бригады, освободившим Северск
Путин рассказал, как связывался с командиром бригады, освободившим Северск - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал, как связывался с командиром бригады, освободившим Северск
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что через военную связь из Кремля связывался с командиром военной бригады, который принимал участие во взятии Северска. РИА Новости, 19.12.2025
россия, северск, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Северск, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин рассказал, как связывался с командиром бригады, освободившим Северск
Путин сообщил, что через военную связь разговаривал с комбригом из Северска