https://ria.ru/20251219/putin-2063239791.html
Путин оценил усилия Трампа по завершению конфликта на Украине
Путин оценил усилия Трампа по завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 19.12.2025
Путин оценил усилия Трампа по завершению конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп предпринимает серьезные и искренние усилия по завершению конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T13:55:00+03:00
2025-12-19T13:55:00+03:00
2025-12-19T14:08:00+03:00
в мире
украина
мирный план сша по украине
владимир путин
дональд трамп
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063234782_0:339:3040:2048_1920x0_80_0_0_99977e006e7a7735d332fce1029c2f94.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063246911.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063234782_138:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_6da1e28a82d986ba540621242de74299.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мирный план сша по украине, владимир путин, дональд трамп, итоги года с владимиром путиным — 2025
В мире, Украина, Мирный план США по Украине, Владимир Путин, Дональд Трамп, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин оценил усилия Трампа по завершению конфликта на Украине
Путин: Трамп предпринимает серьезные усилия по завершению конфликта на Украине